Вставьте пропущенные буквы Рас_ч_тливый спортсмен много трен_ровался на стад_он?? и рас_читывал на победу, но его рас_чет не оправдался Рас_ч_читывал кол_чество продуктов для приготовления праз_н_чного ужина, но ошибся в рас...
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Вставьте пропущенные буквы Рас_ч_тливый спортсмен много трен_ровался на стад_он?? и рас_читывал на победу, но его рас_чет не оправдался Рас_ч_читывал кол_чество продуктов для приготовления праз_н_чного ужина, но ошибся в рас_ч_тах. Нельзя быть таким рас_ч_тливым Даю за это 20 б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расчётливый спортсмен много тренировался на стадионе и рассчитывал на победу, но его расчёт не оправдался. Рассчитывал количество продуктов для приготовления праздничного ужина , но ошибся в расчётах. Нельзя быть таким расчётливым.
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