Вставте пропущенные буквы распределяя слова по столбикам пре при выделите приставки в скобках укажите их значение
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Вставте пропущенные буквы распределяя слова по столбикам пре при выделите приставки в скобках укажите их значение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Придорожный, приоткрыть, преодолеть препятствие, превозмочь боль, присесть на скамью, приглушить, Приморский, пресытиться, пренебречь, превращение, преследование, признаться, презирать труса, Прибрежный, преображение, приступить к делу, превосходно, преобразование, преграды, приручить, пристроить, знаки препинания, презабавный котенок. Пребывать в неведении -прибывать по расписанию, старинное предание - придание силы, преданный патриот - преданный врагами - преданный командованию, приемник традиции - преёмник "Турист-2", преемственность поколений - приемлемый вариант, презрение к смерти - призрение сироты - позор, презирать угрозы - призирать детей, потерявших родителей, преображенный приобретенный претворить в жизнь - притворить дверь, приткнуться о камень - приткнуться в уголок, преувеличивать - преуменьшать значение открытий - преуменьшать расходы ради экономии, преходящий момент - приходящий медработник, придел в храме - предел всему, приклонить ветви - преклонить колена, припадать к земле - преподать урок, прискорбный факт - пресветлый образ. Держи
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