Вставте пропущенные слова! Чтобы найти отношение ............ величин, необходимо вы??азить их в одной и той же .............. . Отношение одноимённых величин есть.............. . Отношение величин разных наименований обра...

Математика

Вставте пропущенные слова! Чтобы найти отношение ............ величин, необходимо вы??азить их в одной и той же .............. . Отношение одноимённых величин есть.............. . Отношение величин разных наименований образует .................. . .................- это работа, выполненная за единицу времени. .................... - это путь, пройденный за единицу времени. ............ - это стоимость единицы товара. Отношением двух чисел называют их ......................... . Отношение двух чисел показывает, ................... первое число .............. второго, или какую .............. первое число ................. от второго. Отношение не изменится, если его члены .......... или .......... на одно и то же число, отличное от нуля. Отношение a : b – это .............. от деления a на b. Если a gt; b, то отношение a : b показывает, .............. a больше b. Если a lt; b, то отношение a : b, показывает ...................... a составляет от b. Процентное отношение a к b – это отношение a : b, выраженное ...................... .

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