Вставьте пропущенные запятые, объясните их постановление. Косарь Раззудись пл??чо! Зажужжи коса Размахнись рука! Засверкай кругом, Ты пахни в лицо Зашуми трава Ветер с полудня! Подкошённая; Освежи взволнуй Поклонись цвет...

Русский язык
Вставьте пропущенные запятые, объясните их постановление. Косарь Раззудись пл??чо! Зажужжи коса Размахнись рука! Засверкай кругом, Ты пахни в лицо Зашуми трава Ветер с полудня! Подкошённая; Освежи взволнуй Поклонись цветы Степь просторную! Головой земле!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раззудись, плечо! Зажужжи, коса! Размахнись, рука! Засверкай кругом, Ты пахни в лицо, Зашуми, трава, Ветер с полудня! Подкошенная; Освежи, взволнуй, Поклонись, цветы, Степь просторную! Головой земле! Объяснение запятых: в предложениях используется обращение, перед которым всегда должна стоять запятая
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