Вставьте пропущенные знаки препинания. Укажите сложносочиненное предложение. 1) Когда мы оделись и вышли на улицу неожиданно пахнуло январским морозцем. 2) Водой холодной обтирайся, если хочешь быть здоров! 3) Она вспомнила даж...
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Вставьте пропущенные знаки препинания. Укажите сложносочиненное предложение. 1) Когда мы оделись и вышли на улицу неожиданно пахнуло январским морозцем. 2) Водой холодной обтирайся, если хочешь быть здоров! 3) Она вспомнила даже, какое на ней было платье. 4) Шелестят зеленые сережки, и горят серебряные росы.
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4) предложение сложносочиненно
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