Вставьте пропущенные знаки препинания. Укажите сложносочиненное предложение. 1) Когда мы оделись и вышли на улицу неожиданно пахнуло январским морозцем. 2) Водой холодной обтирайся, если хочешь быть здоров! 3) Она вспомнила даж...

Русский язык
Вставьте пропущенные знаки препинания. Укажите сложносочиненное предложение. 1) Когда мы оделись и вышли на улицу неожиданно пахнуло январским морозцем. 2) Водой холодной обтирайся, если хочешь быть здоров! 3) Она вспомнила даже, какое на ней было платье. 4) Шелестят зеленые сережки, и горят серебряные росы.
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4) предложение сложносочиненно
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