Вставьте слова в текст : in(3), on(4), at, by, to. Hi! I'm Philip Atkinson. I'm from England. My birthday is _______ April 29th. Alice and I live _______ the farm. Now my family are _______ our garden. When Oliver and Paul are ______ holiday, they often stay with us. ______ weekends my children and grandchildren help me on the farm. ______ Saturdays we often cook a barbecue. My sister lives _____ London. She often visits us ______ summer. Sometimes we go _____ London _____ train.

