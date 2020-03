Вставьте to перед инфинитивом, где это необходимо. 1. Do you think I plan ___ spend the rest of my life in the same situation? 2. I don’t want you ___ decide this problem. 3. Why not ___ come down to my place? 4. They sent ...

Английский язык

Вставьте to перед инфинитивом, где это необходимо. 1. Do you think I plan ___ spend the rest of my life in the same situation? 2. I don’t want you ___ decide this problem. 3. Why not ___ come down to my place? 4. They sent me to Spain ___ learn Spanish. 5. She made me ___ repeat my words several times. 6. I saw him ___ enter the room.

Автор: Гость