Вставь недостающие местоимения и перепиши текст. 1. I see two girls. … are little. … names are Polly and Ann. 2. This is a dog. … is red. … nose is black. 3. We see Nell. … is at the desk. … doll is on the desk. 4. Y...

Вставь недостающие местоимения и перепиши текст. 1. I see two girls. … are little. … names are Polly and Ann. 2. This is a dog. … is red. … nose is black. 3. We see Nell. … is at the desk. … doll is on the desk. 4. You are a girl. … name is Lizzy. … are little. 5. “Where are …, Fred and Ted? – “… are on the roof”.

