Вставь пропущенные буквы. проверочное слово пиши первым, в скобках. В городе строят ( ) большие ( ) дома.На ( ) сосне гнёзда ( ) грачей.Я ( ) кочусь с ( ) ледяной горки. На ( ) столе ( ) лежит ( ) письмо.Утки ( ) лет...
Вставь пропущенные буквы. проверочное слово пиши первым, в скобках. В городе строят ( ) большие ( ) дома.На ( ) сосне гнёзда ( ) грачей.Я ( ) кочусь с ( ) ледяной горки. На ( ) столе ( ) лежит ( ) письмо.Утки ( ) летят дружными ( ) рядами.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
В городе строят (больше ) большие (дом ) дома.На ( сосны) сосне гнёзда ( грач) грачей.Я ( катится) кАчусь с ( лёд) ледяной горки. На (стол ) столе ( лёг) лежит ( письма) письмо.Утки ( полёт) летят дружными ( ряд) рядами.