Вставь пропущенные буквы. проверочное слово пиши первым, в скобках. В городе строят ( ) большие ( ) дома.На ( ) сосне гнёзда ( ) грачей.Я ( ) кочусь с ( ) ледяной горки. На ( ) столе ( ) лежит ( ) письмо.Утки ( ) лет...

Вставь пропущенные буквы. проверочное слово пиши первым, в скобках. В городе строят ( ) большие ( ) дома.На ( ) сосне гнёзда ( ) грачей.Я ( ) кочусь с ( ) ледяной горки. На ( ) столе ( ) лежит ( ) письмо.Утки ( ) летят дружными ( ) рядами.