Вставь в текст пропущенные слова озаглавь его допиши окончание текста своими словами______ В Росийской империи государственные служащие-______ собирал и с населения налоги в государственную казну,следили за порядком_____ и за свою службу получали высокое жалованье Во времена российской империи существовал особый порядок -_____________________ пр нем крестьянам запрещалось уходить от своих хозяев-______________________________ крестьянина могли продать____________________________- Помогите срочно!!!!!!!!!!!!!!!! Дам 15 баллов