Вставьте Н или НН. Маринова..ые яблоки, нетопле..ый дом, чище..ая рыба, предоставле..ая работа, скова..ый льдом, рассмотре..ый под лупой, цивилизова..ое общество, залоче..ые л ожки, кошe..ый луг, еще не коше..ый привя...
Вставьте Н или НН. Маринова..ые яблоки, нетопле..ый дом, чище..ая рыба, предоставле..ая работа, скова..ый льдом, рассмотре..ый под лупой, цивилизова..ое общество, залоче..ые л ожки, кошe..ый луг, еще не коше..ый привяза..ая коза, рва..ая рубашка, сформулирова..ое правило, глаже..ая скатерть, бракова..ый товар, пле- те..ая корзина, плете..ая из ивовых прутьев корзина, прочита..ые статьи, кипяче..ое молоко, рисков а.oое дело, реше..ая задача, купле..ая вещь, paалинова..ая бумага, копче..ое над огнем мясо, моще..ая дорога.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Маринованные яблоки, нетопленый дом, чищеная рыба, предоставленная работа, скованный льдом, рассмотренный под лупой, цивилизованное общество, залоченые ложки, кошeный луг, еще не кошенный привязанная коза, рваная рубашка, сформулированное правило, глаженая скатерть, бракованный товар, плетеная корзина, плетенная из ивовых прутьев корзина, прочитанные статьи, кипяченое молоко, рискованнoое дело, решенная задача, купленная вещь, paалинованная бумага, копченное над огнем мясо, мощеная дорога.