Вставьте пропущенные буквы, графически объясняя выбор орфограмм. Карти..ая галерея, деревя..ая ложка, безветре..ый день, соловьи..ые трели, дли..ый путь, огне..ый шквал, болез не..ый вид, стекля..ый сосуд, багря..ый з...
Вставьте пропущенные буквы, графически объясняя выбор орфограмм. Карти..ая галерея, деревя..ая ложка, безветре..ый день, соловьи..ые трели, дли..ый путь, огне..ый шквал, болез не..ый вид, стекля..ый сосуд, багря..ый закат, серебря..ый блекс, воробьи..ое семейство, румя..ые щёки. Вяз..ий, немец..ий, белорус..ий, киргиз..ий, казан..ий, француз..ий, турец..ий, индус..ий, одес..ий, матрос..ий, ураин..ий.
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