Вставьте пропущенные буквы раскройте скобки . в кажлом примере объясните свой выбор, опираясь на орфографические правила и на понятие орфограмы. :некого спросит, н_кого спраши вать, (н_)с(кем) не разговаривать, (не)с(...
Разное
Вставьте пропущенные буквы раскройте скобки . в кажлом примере объясните свой выбор, опираясь на орфографические правила и на понятие орфограмы. :некого спросит, н_кого спраши вать, (н_)с(кем) не разговаривать, (не)с(кем) разговаривать
Ответ(ы):
Гость:
Некого спрашивать, ни с кем не разговаривать, не с кем разговаривать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Изделия для золочения дешёвые украшения использовали сусальное золото который получается при сплавлении одна моль олова и два моль серы.Как называе...
Разное
Помогите пожалуйста! Надо написать сочинение на тему: Роль английского языка в жизни человека! Заранее спасибо!