Вставьте пропущенные слова . По формуле CO2 можно сказать : 1.Название ... 2.Одна ... CO2. 3.Молекула состоит из одного ... углерода и двух... кислорода . 4.Относительна я ... масса равна .... . 5. Один... СО2 . ...
Химия
Вставьте пропущенные слова . По формуле CO2 можно сказать : 1.Название ... 2.Одна ... CO2. 3.Молекула состоит из одного ... углерода и двух... кислорода . 4.Относительна я ... масса равна .... . 5. Один... СО2 . 6. ... масса равна ... г/моль .
Ответ(ы):
Гость:
1 Название Оксид Углерода (II) 2 Одна молекула CO2 3 Молекула состоит из одного атома углерода и двух атомов кислорода 4 Относительная атомная масса равна 28 5 Один г либо г/моль СO2 6 Молекулярная масса равна 44г/моль
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