Вставьте пропущенные слова . По формуле CO2 можно сказать : 1.Название ... 2.Одна ... CO2. 3.Молекула состоит из одного ... углерода и двух... кислорода . 4.Относительна я ... масса равна .... . 5. Один... СО2 . ...

Химия

Вставьте пропущенные слова . По формуле CO2 можно сказать : 1.Название ... 2.Одна ... CO2. 3.Молекула состоит из одного ... углерода и двух... кислорода . 4.Относительна я ... масса равна .... . 5. Один... СО2 . 6. ... масса равна ... г/моль .

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