Всю ночь не смолкает..... Какая часть речи слово "всю"?
Русский язык
Всю ночь не смолкает..... Какая часть речи слово "всю"?
Ответ(ы):
Гость:
В данном случае местоимение При разборе предложения по членам я бы не стала дробить и сказала бы, что ВСЮ входит в состав обстоятельства времени, выраженного цельным словосочетанием: не смолкает когда? - всю ночь.
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