Второкласснику Пете задали домашнее задание: из двух данных цифр нужно составить четыре разных двузначных числа и сложить их. Петя верно выполнил задание, получив сумму 352. На сколько отличаются цифры, которые были даны ...

Математика

Второкласснику Пете задали домашнее задание: из двух данных цифр нужно составить четыре разных двузначных числа и сложить их. Петя верно выполнил задание, получив сумму 352. На сколько отличаются цифры, которые были даны Пете в домашнем задании?

Автор: Гость