Второкласснику Пете задали домашнее задание: из двух данных цифр нужно составить четыре разных двузначных числа и сложить их. Петя верно выполнил задание, получив сумму 352. На сколько отличаются цифры, которые были даны ...
Математика
Второкласснику Пете задали домашнее задание: из двух данных цифр нужно составить четыре разных двузначных числа и сложить их. Петя верно выполнил задание, получив сумму 352. На сколько отличаются цифры, которые были даны Пете в домашнем задании?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из двух цифр никак не составить 4 РАЗНЫХ ДВУЗНАЧНЫХ числа
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