ВВ каких предложениях допущена ошибка в употребление деепричастий? A. Открывая кн??гу, из неё выпал листок. Б. Прочитав рассказ, он показался мне скучным. В. Дверь висела на одной петле, скрипя от ветра. Г. Сидя у окна, девочка...

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ВВ каких предложениях допущена ошибка в употребление деепричастий? A. Открывая кн??гу, из неё выпал листок. Б. Прочитав рассказ, он показался мне скучным. В. Дверь висела на одной петле, скрипя от ветра. Г. Сидя у окна, девочка читала.

Автор: Гость