Ввести файл F . Каждый элемент в файле больший 7 домножить на результат целочисленного деления этого элемента на 7. Файл вывести до и после преобразования. Дважды вычисли ть значение выражения, первый раз используя п...

Разное
Ввести файл F . Каждый элемент в файле больший 7 домножить на результат целочисленного деления этого элемента на 7. Файл вывести до и после преобразования. Дважды вычисли ть значение выражения, первый раз используя процедуру, а второй – функцию.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Чому найбільша кількість комарів спостерігається біля водойм?
Ответить
Разное
Признаки цивилизации чем можно доказать. Неравенство между людьми , возникновение государства, появление городов , создание письменности ...
Ответить
Разное
Составь из слово ‹‹Виноградного›› новое слово ,которое обозначает: слово отличающееся на вопрос ‹‹когда››Плиз
Ответить
Разное
Как определять тип химической связи?
Ответить
Разное
Вычисли. 90-75:5 400-15*6+39084-42:3 700-14*4+160
Ответить
Разное
Исследовать формулу и построить ее график у=-х3-5х+3
Ответить
Разное
Если действие правила общественной жизни определяется обычаями людей, то речь идет о 1) неформальных нормах 2)формальных нормах 3)нормах-ожидания 4...
Ответить
Разное
Иногда человеческий глаз плохо различает цвета, различные по своему спектральных составу. Например, выцветшие от времени синий и зелёный цвета почт...
Ответить
Разное
У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 1. вычти 3 2.умножь на 4 Первая из них возводит число на экране во вторую степень, в...
Ответить
Разное
Как пишется слово в песок вместе или раздельно
Ответить