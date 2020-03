Ввести с клавиатуры одномерный массив, состоящий из 10 элементов и записать сначала все элементы кратные 5, а затем все оставшиеся. На экран вывести исходный и новый массивы в две строки. Отсортировать новый массив методом «пуз...

Гость: Гость:

Var begin j:=0; for i:=1 to 10 do read(a[I]); for i:=1 to 10 do if a[i] mod 5=0 then begin j:=j+1; b[j]:=a[i]; end; for i:=1 to 10 do if a[i] mod 5<>0 then begin j:=j+1; b[j]:=a[i]; end; For i:=1 to j do write(a[i],` `); Writeln(); For i:=1 to j-1 do For c:=j-1 downto i do If b[c]>b[c+1] do begin k:=b[c]; B[c]:=b[c+1]; B[c+1]:=k; end; For i:=1 to j do write(b[i],` `); End.