Ввести с клавиатуры одномерный массив, состоящий из 10 элементов и записать сначала все элементы кратные 5, а затем все оставшиеся. На экран вывести исходный и новый массивы в две строки. Отсортировать новый массив методом «пуз...

Информатика

Ввести с клавиатуры одномерный массив, состоящий из 10 элементов и записать сначала все элементы кратные 5, а затем все оставшиеся. На экран вывести исходный и новый массивы в две строки. Отсортировать новый массив методом «пузырька». Вывести отсортированный массив на экран.

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