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ВВП составил 850 млн.р. Инфляция за год 15%. Рассчитайте реальный ВВП
ВВП составил 850 млн.р. Инфляция за год 15%. Рассчитайте реальный ВВП
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Реальный ввп это номинальный ввп делить на инфляцию. Получается 566,6 млн р
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