Вы были на лугу в начале лета до чего же там хорошо трава высокая и густая а сколько кругом цветов а какой запах особенно сильно пахнет белые соцветия таволги.найди границу ка ждого предложения,запиши,обозначая начало...
Вы были на лугу в начале лета до чего же там хорошо трава высокая и густая а сколько кругом цветов а какой запах особенно сильно пахнет белые соцветия таволги.найди границу ка ждого предложения,запиши,обозначая начало и конец предложения
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Вы были на лугу в начале лета? До чего же там хорошо! Трава высокая и густая. А сколько кругом цветов! А какой запах! Особенно сильно пахнут белые соцветия таволги.