Вы были на лугу в начале лета до чего там хорошо нужно раставить знаки припенания

Русский язык
Вы были на лугу в начале лета до чего там хорошо нужно раставить знаки припенания
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вы были на лугу в начале лета? До чего там хорошо!
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