Вы хорошо знаете, что слова состоят из морфем. Разобрать слово по составу не так уж сложно. Какие слова могут иметь различный морфемный состав? капельку аналитика блюд у домой издали вылечу голубей выши...
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Вы хорошо знаете, что слова состоят из морфем. Разобрать слово по составу не так уж сложно. Какие слова могут иметь различный морфемный состав? капельку аналитика блюд у домой издали вылечу голубей вышибала
Ответ(ы):
Гость:
ГолубЕЙ ( степень сравнения прилагательного голубой, суф. ЕЙ), голубЕЙ ( существительное в родительном падеже множественного числа, окончание ЕЙ). КапелькУ ( окончание, сущ.), капелькУ ( суффикс, наречие).
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