Вы хорошо знаете, что слова состоят из морфем. Разобрать слово по составу не так уж сложно. Какие слова могут иметь различный морфемный состав? капельку аналитика блюд у домой издали вылечу голубей выши...

Разное

Вы хорошо знаете, что слова состоят из морфем. Разобрать слово по составу не так уж сложно. Какие слова могут иметь различный морфемный состав? капельку аналитика блюд у домой издали вылечу голубей вышибала

Автор: Гость