Вы пишите из этого текста ПРИЧАСТИЕ. ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!! Путешественники ехали б??з приключений. Нигде (не)попадались им дерев..я, всё та же бесконечная, вольная, пр..красная степь. По вр..менам только в стороне синели верху...

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Вы пишите из этого текста ПРИЧАСТИЕ. ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!! Путешественники ехали б??з приключений. Нигде (не)попадались им дерев..я, всё та же бесконечная, вольная, пр..красная степь. По вр..менам только в стороне синели верхушки отдалённого леса, тянувше..ося по бе­ регам Днепра. Один только раз Тарас указал сыновьям на маленькую, черневшую в дальней стороне точ(?)ку. Скоро они пр..скакали к (неболь­ шой речке, называвшейся Татаркою, впадающей в Днепр

Автор: Гость