Вы пишите определённые имена существительные.мне нужны такие вещи : молоток,тиски и клещи,и напильники и ножовка,а всего нужней сноровки.

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Вы пишите определённые имена существительные.мне нужны такие вещи : молоток,тиски и клещи,и напильники и ножовка,а всего нужней сноровки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молоток,тиски,клещи,напильник,ножовка,сноровки
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