Вы получили письмо от вашего англоязычного друга по переписке Ричарда. ... Я провожу много времени в своей спальне, слушаю музыку и играю на компьютере. Каков ваш дом? Сколько времени вы проводите в своей комнате? Что можно де...

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Вы получили письмо от вашего англоязычного друга по переписке Ричарда. ... Я провожу много времени в своей спальне, слушаю музыку и играю на компьютере. Каков ваш дом? Сколько времени вы проводите в своей комнате? Что можно делать в вашем районе для развлечения? Напишите ему письмо и ответьте на 3 его вопроса. Напишите 80-100 слов.

Автор: Гость