Вы согреваетесь, сидя у костра. Какой вид теплопередачи преимущественно помогает в этом? 1) теплопроводность 3) излучение 2) конвекция 4) конвекция и теплопроводность

Физика

Вы согреваетесь, сидя у костра. Какой вид теплопередачи преимущественно помогает в этом? 1) теплопроводность 3) излучение 2) конвекция 4) конвекция и теплопроводность

Автор: Гость