Вы согреваетесь, сидя у костра. Какой вид теплопередачи преимущественно помогает в этом? 1) теплопроводность 3) излучение 2) конвекция 4) конвекция и теплопроводность
Физика
Вы согреваетесь, сидя у костра. Какой вид теплопередачи преимущественно помогает в этом? 1) теплопроводность 3) излучение 2) конвекция 4) конвекция и теплопроводность
Ответ(ы):
Гость:
Конвекция так как это передача энергии оздушными или жидкостными потоками вещества
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