Вязать вязанье связать вязанный найти проверочные слова
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Вязать вязанье связать вязанный найти проверочные слова
Ответ(ы):
Гость:
Проверочное слово - вЯжет. Ударение на первый слог, этим проверяем букву Я
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