Выберете правильный ответ: 1)Участвуя в круговороте веществ, животные при дыхани?? поглощают из атмосферы кислород, в этом заключается выполнение ими функции живого вещества окислительно-восстановительной биохимической г...

Биология

Выберете правильный ответ: 1)Участвуя в круговороте веществ, животные при дыхани?? поглощают из атмосферы кислород, в этом заключается выполнение ими функции живого вещества окислительно-восстановительной биохимической газовой концентрационной 2) Появление, какого газа в первичной атмосфере Земли вызвало бурное развитие жизни на суше? метана сероводорода кислорода углекислого газа 3) Косным веществом биосферы называют 1) совокупность организмов планеты, выраженная в биомассе и энергии 2) горные породы, возникшие без участия живых организмов 3) продукты жизнедеятельности организмов и небиологических процессов 4) осадочные горные породы, образовавшиеся из останков животных и 5) растительных организмов 4) Выберите три правильных ответа из шести. К окислительно-восстановительным функциям живого вещества в биосфере относят? 1) испарение воды с поверхности листа 2) расщепление органических веществ в процессе дыхания 3) хемосинтез 4) газообмен между организмами и внешней средой 5) выделение продуктов обмена 6) образование глюкозы в процессе фотосинтеза

Автор: Гость