Выбери для пословиц подходящие по смыслу слова и впиши их, решая орфографические ??адачи. Беда ------------ в его зависти. ---------- матери лучше -------------- греет. Тайна, ------------- троим, уже не тайна. Рукам работа - _...
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Выбери для пословиц подходящие по смыслу слова и впиши их, решая орфографические ??адачи. Беда ------------ в его зависти. ---------- матери лучше -------------- греет. Тайна, ------------- троим, уже не тайна. Рукам работа - _------------- душе -----------. (-----------) к последнему вписанному слову подбери однокоренное - название признака, запиши его в скобках и отметь орфограммы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Беда завистника в его зависти.Сердце матери лучше солнца греет.Рукам - работа, душе - праздник.
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