Выбери героя басни и попробуй от его имени рассказать историю которая с ним приклбчилась
Разное
Выбери героя басни и попробуй от его имени рассказать историю которая с ним приклбчилась
Ответ(ы):
Гость:
Басня слон и моська: я увидела слона и понела что если я начну на него лаеть то все в округе узнают что яочень сильная и гордая , но в итоге сло та меня и незаметил
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