выбери и озаглавь текст. спиши. 1.Наступила осень. Тихо падают на землю белые снежи??ки.Ребята идут в цирк.Сентябрь, октябрь,ноябрь-осенние месяцы.Кто любит труд,того люди чтут. 2.Гимн поют стоя.Слушают тоже стоя.Гимн- торжеств...

Русский язык
выбери и озаглавь текст. спиши. 1.Наступила осень. Тихо падают на землю белые снежи??ки.Ребята идут в цирк.Сентябрь, октябрь,ноябрь-осенние месяцы.Кто любит труд,того люди чтут. 2.Гимн поют стоя.Слушают тоже стоя.Гимн- торжественная песнь Родины. Он прославляет народ.В его словах наша история, жизнь сегодня и мечта о будущем.Люди поют гимн.Они дают клятву любить защищать, прославлять свою Родину.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Осень а второе, Как поют гимн Российской Федерации.
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