Выбери и подчеркни верные высказывания. 42 больше 7 в 5 раз. В високосном году 366 суток. 1ч =100мин 43 gt; 27 158 lt; 27 38 + 25

Математика

Выбери и подчеркни верные высказывания. 42 больше 7 в 5 раз. В високосном году 366 суток. 1ч =100мин 43 gt; 27 158 lt; 27 38 + 25

Автор: Гость