Выбери и подчеркни верные высказывания. 42 больше 7 в 5 раз. В високосном году 366 суток. 1ч =100мин 43 gt; 27 158 lt; 27 38 + 25
Математика
Выбери и подчеркни верные высказывания. 42 больше 7 в 5 раз. В високосном году 366 суток. 1ч =100мин 43 gt; 27 158 lt; 27 38 + 25
Ответ(ы):
Гость:
Верные: 42>7 в 5 раз В високосном году 366 дней 43>27 Не верные 1ч=100мин 158<27
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Математика
Раскрась маленькие мячи так,чтобы большой мяч был между красным и синим,желтый сл??ва от красного, но справа от зеленого.
Русский язык
Найдите границы предложений. Зимой у медведицы рождаются крошечные медведи звери сначала слепые они нуждаются в материнской заботе.
Другие предметы