Выбери и подчеркни верные высказывания. 42 больше 7 в 5 раз. В високосном году 366 суток. 1ч =100мин 43 gt; 27 158 lt; 27 38 + 25

Математика
Выбери и подчеркни верные высказывания. 42 больше 7 в 5 раз. В високосном году 366 суток. 1ч =100мин 43 gt; 27 158 lt; 27 38 + 25
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Верные: 42>7 в 5 раз В високосном году 366 дней 43>27 Не верные 1ч=100мин 158<27
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