Выбери нужную букву в каждом слове.Подбери проверочные слова.Запиши по образцу.Сноп снопы,стр(е/и)ла,дв(а/о)ры,п(е/и)сьмо,кр(о/а)я,в(е/и)сна,гр(е/и/я)да,тр(а/о)па,тр(а/о)ва.
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Выбери нужную букву в каждом слове.Подбери проверочные слова.Запиши по образцу.Сноп снопы,стр(е/и)ла,дв(а/о)ры,п(е/и)сьмо,кр(о/а)я,в(е/и)сна,гр(е/и/я)да,тр(а/о)па,тр(а/о)ва.
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Стрела-стрелы, дворы-двор, письмо-письма, края-край, весна-вёсны, гряда-гряды, тропа-тропы, трава-травы
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