Выбери один правильный ответ. 1.Через какие органы удаляются продукты жизнедеятельности? а) через легкие, кожу, железы внутренней секреции б) через почки, легкие, кожу в) через легкие и пищеварительную систему 2. Какое зна...

Биология

Выбери один правильный ответ. 1.Через какие органы удаляются продукты жизнедеятельности? а) через легкие, кожу, железы внутренней секреции б) через почки, легкие, кожу в) через легкие и пищеварительную систему 2. Какое значение имеет окраска кожи для народов тропических стран? а) отражает расовую принадлежность б) защищает от проникновения ультрафиолетовых лучей в) регулирует теплообмен 3.Какие образования находятся в дерме? а) рецепторы, сальные железы, потовые железы, волосы б) рецепторы, железы внутренней секреции, волосы в) волосы, сальные и потовые железы, слюнные железы 4. Какие функции выполняет спинной мозг? а) рефлекторную в) проводниковую б) рефлекторную и проводниковую 5. Чем образована наружная часть спинного мозга? а) серым веществом в) телами нейронов б) белым веществом 6. Какие функции характерны для мозжечка? а) обеспечивает выполнение точных и согласованных движений б) регулирует тонус мышц в) регулирует глотание, чихание, кашель 7.Какое влияние на деятельность органов оказывает симпатический отдел нервной системы? а) усиливает и ускоряет в) ослабляет и замедляет б) не оказывает действия 8. В какой доле коры больших полушарий расположена слуховая зона? а) в теменной в) в височной б) в затылочной 9. Какой гормон регулирует постоянство сахара в крови? а) гормон роста в) инсулин б) тироксин 10. Что характерно для желез внутренней секреции? а) выделяют гормоны наружу в) выделяют гормоны в кровь б) не выделяют гормонов 11.Где расположен гипофиз? а) в спинном мозге в) в головном мозге б) в коре головного мозга 12. Что наблюдается у детей при усиленном образовании гормона роста? а) карликовость в) увеличение носа и языка б) гигантизм Выбери три правильных ответа 13. Какие железы относятся к железам внешней секреции? а) потовые г) щитовидная б) гипофиз д сальные в) надпочечники е) слюнные 14.Каковы могут быть последствия нарушения работы гипофиза? а) карликовость г) раннее половое созревание б) микседема д) базедова болезнь в) гигантизм е) акромегалия Дай развернутый ответ. 15.Каково строение и функции автономной нервной системы?

Автор: Гость