Выбери одну из строчек в задании 2. Придумай задачу, в которой было бы неизвестно А. Задай числовые данные для а и b. Запиши задачу и предложи товарищу решить её
Математика
Выбери одну из строчек в задании 2. Придумай задачу, в которой было бы неизвестно А. Задай числовые данные для а и b. Запиши задачу и предложи товарищу решить её
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B*a/18=2 a=3 b=12 Вот как то так
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