Выбери одну из строчек в задании 2. Придумай задачу, в которой было бы неизвестно А. Задай числовые данные для а и b. Запиши задачу и предложи товарищу решить её

Математика

Выбери одну из строчек в задании 2. Придумай задачу, в которой было бы неизвестно А. Задай числовые данные для а и b. Запиши задачу и предложи товарищу решить её

Автор: Гость