Выбери правильные утверждения о корне слова .? 1) корень - это часть слова , которая не имеет значения . 2) у родственных слов корень имеет разное зна чение . 3) общая часть родственных слов называется корнем . 4) в к...
Выбери правильные утверждения о корне слова .? 1) корень - это часть слова , которая не имеет значения . 2) у родственных слов корень имеет разное зна чение . 3) общая часть родственных слов называется корнем . 4) в корне выраженной основное значение слова .
Ответ(ы):
Ответил Гость:
3 точно общая часть родственных слов