Выбери предложение в котором существительное в форме П.п 2склонения. а) я на Марс ??ечу в ракете. б)в ранце с двойками дневник в) пароход отплыл от пристани. Укажите словосочетание,в котором имя прилагательное стоит в форме...
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Выбери предложение в котором существительное в форме П.п 2склонения. а) я на Марс ??ечу в ракете. б)в ранце с двойками дневник в) пароход отплыл от пристани. Укажите словосочетание,в котором имя прилагательное стоит в форме женского рода П.п. а) по зимней дороге б)у заднего колеса в)в старом доме г)на нижней полке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А другие слова есть я придумал за скажу
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