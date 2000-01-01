Выбери равенства, которые являются тождествами 1) x^2+xy+y^2=(x+y)^2 2) (x+y)+z=x+(y+z) 3) x(x−3)(x???3)=x,x≠3 4) xy=yx 5) x+y=y+x 6) (xy)z=x(yz) 7) x^2−y^2=x^2−2xy+y^2 Является ли равенство 2qt+(q−t)^ 2 =q^2 +t^2 тожд...
Алгебра
Выбери равенства, которые являются тождествами 1) x^2+xy+y^2=(x+y)^2 2) (x+y)+z=x+(y+z) 3) x(x−3)(x???3)=x,x≠3 4) xy=yx 5) x+y=y+x 6) (xy)z=x(yz) 7) x^2−y^2=x^2−2xy+y^2 Является ли равенство 2qt+(q−t)^ 2 =q^2 +t^2 тождеством? Докажи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,4,5,6,7. 2qt+(q−t)^2=2qt+(q^2-2qt+t^2) (формула квадрата суммы) раскрываем скобки и получаем: 2qt+(q^2-2qt+t^2)=2qt+q^2-2qt+t^2=q^2+t^2 что и требовалось
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