Выбери ряд химических элементов, у которых валентность может быть ІІ: А. AI, O, Mg, S ??. AI, O, C, Fe В. O, Ca, Fe, Mg Г. O, Ca, P, Vg

Химия

Выбери ряд химических элементов, у которых валентность может быть ІІ: А. AI, O, Mg, S ??. AI, O, C, Fe В. O, Ca, Fe, Mg Г. O, Ca, P, Vg

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