Выбери строку: в которой в каждом слове букв столько же, сколько и звуков: а: Асс??циация,подъём,пью,длинное; б: Заранее, ранний, учитель,тенистая; в: Вьюга,мороженое,съезд,прогресс; г: длинношеее, сметана,красивая,счасть...

Литература

Выбери строку: в которой в каждом слове букв столько же, сколько и звуков: а: Асс??циация,подъём,пью,длинное; б: Заранее, ранний, учитель,тенистая; в: Вьюга,мороженое,съезд,прогресс; г: длинношеее, сметана,красивая,счастье. Длинношеее- У меня это не ошибка! Так пишется слово!

Автор: Гость