Выбери те слова, которые могут быть проверочным для написания безударной гласной в корне; а) горка б) гористая в) горная г) гора

Русский язык
Выбери те слова, которые могут быть проверочным для написания безударной гласной в корне; а) горка б) гористая в) горная г) гора
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У всех слов общий корень ГОР, проверочными будут слова,в которых буква О стоит под ударением: а) гОрка; в) гОрная.
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