Выбери те слова, которые могут быть проверочным для написания безударной гласной в корне; а) горка б) гористая в) горная г) гора

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Выбери те слова, которые могут быть проверочным для написания безударной гласной в корне; а) горка б) гористая в) горная г) гора

Автор: Гость