Выберите 2 суждения к чертам традиционного общества относится: 1)натуральное общество 2) индивидуализм 3) сословная структура общества 4) глобализация 5) обычное право 6) патриархальность
Выберите 2 суждения к чертам традиционного общества относится: 1)натуральное общество 2) индивидуализм 3) сословная структура общества 4) глобализация 5) обычное право 6) патриархальность
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Третье и пятое, т.к. традиционное общество строится на устоявшихся правилах, придуманных прошлыми поколениями, например, строгое деление общества на слои или подчинение неписанному своду правил.