Выберите из чисел 14, 21, 31, 42, 51, 63, 68, 73 те, которые: а) кратны 7; б) кратны 17; в) не кратны 8; г) не кратны 2.
Выберите из чисел 14, 21, 31, 42, 51, 63, 68, 73 те, которые: а) кратны 7; б) кратны 17; в) не кратны 8; г) не кратны 2.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Кратное число - это число которое делится без остатка. а) кратные 7: 14 : 7 = 2 21 : 7 = 3 42 : 7 = 6 63 : 7 = 9 б) кратные 17: 51 : 17 = 3 68 : 17 = 4 в) не кратны 8: 14 : 8 = 1.75 21 :8 = 2.625 31:8=3.875 42:8=5.25 51:8=6.375 63:8=7.875 68:8=8.5 73:8=9.125 г) не кратные 2: 21:2=10.5 31:2=15.5 51:2=25.5 63:2=31.5 73:2=36.5