Выберите из нижеперечисленных понятий те, которые относятся к периоду Русского г??сударства ХX веков а) отруб б) коллективизация в) боярская дума г) государственная дума д) опричнина е) импрессионизм ж) дикобристы з)...

История

Выберите из нижеперечисленных понятий те, которые относятся к периоду Русского г??сударства ХX веков а) отруб б) коллективизация в) боярская дума г) государственная дума д) опричнина е) импрессионизм ж) дикобристы з) местничество и) синдикат

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