Выберите из нижеперечисленных понятий те, которые относятся к периоду Русского г??сударства ХX веков а) отруб б) коллективизация в) боярская дума г) государственная дума д) опричнина е) импрессионизм ж) дикобристы з)...
История
Выберите из нижеперечисленных понятий те, которые относятся к периоду Русского г??сударства ХX веков а) отруб б) коллективизация в) боярская дума г) государственная дума д) опричнина е) импрессионизм ж) дикобристы з) местничество и) синдикат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б Г Е Ж Коллективное хозяйство появилось в XXвеке Государство появилось только в XX веке
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