Выберите из нижеперечисленных понятий те, которые относятся к периоду Русского г??сударства XII—XIII веков: а) мушкет; б) воевода; в) Куликовская битва; г) выход; д) крестоносцы; е) русский царь; ж) острог з) нойон

История
Выберите из нижеперечисленных понятий те, которые относятся к периоду Русского г??сударства XII—XIII веков: а) мушкет; б) воевода; в) Куликовская битва; г) выход; д) крестоносцы; е) русский царь; ж) острог з) нойон
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Гость:
Б) воевода, д) крестоносцы ж) острог))
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