Выберите из нижеперечисленных понятий те, которые относятся к периоду Русского г??сударства XII—XIII веков: а) мушкет; б) воевода; в) Куликовская битва; г) выход; д) крестоносцы; е) русский царь; ж) острог з) нойон

История

Выберите из нижеперечисленных понятий те, которые относятся к периоду Русского г??сударства XII—XIII веков: а) мушкет; б) воевода; в) Куликовская битва; г) выход; д) крестоносцы; е) русский царь; ж) острог з) нойон

Автор: Гость