Выберите из предложенных ниже определений то, которое характеризует личность: В??берите один ответ: врожденные и приобретенные свойства человека совокупность индивидуальных особенностей человека нет верного ответа субъект ...

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Выберите из предложенных ниже определений то, которое характеризует личность: В??берите один ответ: врожденные и приобретенные свойства человека совокупность индивидуальных особенностей человека нет верного ответа субъект социальных отношений и деятельности
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