Выберите лишнее и объясните свой выбор: 1) Южный тропик, Северный полярный круг, географическая широта, экватор, меридиан. 2) Афанасий Никитин, Марко Поло, Христофор Колумб, Ермак Тимофеевич, Ерофей Хабаров.
География
Выберите лишнее и объясните свой выбор: 1) Южный тропик, Северный полярный круг, географическая широта, экватор, меридиан. 2) Афанасий Никитин, Марко Поло, Христофор Колумб, Ермак Тимофеевич, Ерофей Хабаров.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Меридиан потому что все остальное горизонтальные линии на глобусе Христофо колумб потому что он открыл целый континент
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