Выберите лишнее звено и обьясните ваш выбор 1.Экватор,меридиан,Южный тропик,Северный полярный круг,географическая широта 2.Восточно-Европейская равнина,Кавказ,Анды,Альпы,При каспийская низменность 3.Афанасий Никити...
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Выберите лишнее звено и обьясните ваш выбор 1.Экватор,меридиан,Южный тропик,Северный полярный круг,географическая широта 2.Восточно-Европейская равнина,Кавказ,Анды,Альпы,При каспийская низменность 3.Афанасий Никитин,Христофор Колумб,Марко Поло,Ермак Тимофеевич,Ерофей Хабаров Пожалуйста ну очень надо!!Добрые люди помогит и обязательно обьясните ваш выбор!
Ответ(ы):
Гость:
1)Афанасий лишний он писатель а все остальные первооткрыватели. 2) географ широта лишняя это определения, а все остальное деления на глобусе.3)прикаспийская низменность лишняя так как все остальное относится к группе ГОРЫ а низменность не гора
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