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Выберите наименее типичный металл :барий,рубидий,алюминий,стронций
Выберите наименее типичный металл :барий,рубидий,алюминий,стронций
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Алюминий амфотерный; барий,рубидий сильный металлы, так что стронций
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